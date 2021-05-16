Fenerbahçe son anda

Fenerbahçe, Süper Lig'in 42. haftasında Kayserispor'u uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti, sezonu 3. sırada bitirdi. 13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kvrzic'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 19'da İlhan Parlak'ın sağ kanattan açtığı ortada topa uzanan Henrique'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 35'te Osayi Samuel soldan çizgiye inip çıkardı, ön direkte Szalai dokunamadı. 52'de sağdan savunma arkasına sarkan İlhan'ın içeri taşıdığı topa müsait durumda Kvrzic vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

SON 10 DAKİKADA İKİ GOL ATTI

54'te Sosa'nın serbest atışında İlhan, Serdar'ı formasından çekti, hakem penaltı noktasını gösterdi. 58'de Sosa'nın atışını kaleci Doğan çıkardı. 67'de Kvrzic'in ceza sahası içine ortasında topla buluşan İlhan'ın şutu auta gitti. 87'de Aziz Behich'in Ozan'a hareketi sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 90'da Valencia, kullandığı penaltı atışını ağlarla buluşturdu: 1-1. 90+9. dakikada sağ kanattan Valencia'nın ortasında ceza sahası içinde topa kafayla vuran Serdar Aziz topu ağlara yolladı, skoru belirledi: 1-2.

BELÖZOĞLU'NDAN FARKLI BİR KADRO

FENERBAHÇE'DE futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Sivasspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı. Belözoğlu, geçen hafta Sivasspor karşısında oynayan Harun Tekin, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Tisserand ve Gökhan Gönül'ün yerine Altay Bayındır, Serdar Aziz, Nazım Sangare, Ferdi Kadoğlu ile Osayi-Samuel'e ilk 11'de görev verdi. Geçen hafta sarı kart cezalı durumuna düşen Gökhan Gönül'ün yokluğunda sakatlıktan dönen sağ bekte Nazım Sangare 11'de şans bulurken, Tisserand'ın yerine ise sakatlığı düzenlenen Serdar Aziz savunmanın göbeğinde görev aldı. Kadroya alınmayan Mesut Özil'in yokluğunda Osayi-Samuel ile Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin yerine Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de şans buldu.