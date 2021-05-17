Sezona şampiyonluk parolasıyla başladığı Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Avrupa sancısı yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin hangi kupaya katılacağı ise Türkiye Kupası'nı alacak takıma göre belli olacak. Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazanırsa, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne Play-Off turundan katılacak.

Kupayı Antalyaspor'un kazanması halinde kırmızıbeyazlılar Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Bu ihtimal gerçekleşirse Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe ise bu sezon başlayacak olan UEFA'nın üç numaralı organizasyonu olarak gösterilen UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.



MAÇLAR 5-12 AĞUSTOS'TA

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanacak olan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.



GELİRDEN DE OLACAK

LİGİ üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe, Avrupa Kupaları'nda büyük gelir kaybına uğrayacak. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'nden uzak kalmak, sarı-lacivertliler için önemli bir gelir kaybı anlamına geliyor.

Bu 3 organizasyon arasında büyük gelir farkı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılım payı 15 milyon Euro. Galibiyete 2.7 milyon Euro ve beraberliği de 900 bin Euro veriliyor.

Avrupa Ligi'nde ise gruplara katılım 2.92 milyon Euro, galibiyet 575 bin Euro ve beraberlik primi de 190 bin Euro. Konferans Ligi'nde para ödülleri henüz açıklanmadı.



KADIKÖY KABUSU

Fenerbahçe'ye sezon boyunca Kadıköy deplasman oldu. Sarı-lacivertliler ayrıca birçok galibiyet serisine de bu sezon son verirken, iç sahada mağlubiyet rekoru kırdı. İç sahada oynadığı 20 maçta 35 puan toplayan sarı-lacivertliler tam 7 kez mağlup oldu. Kadıköy'de bu sezon sadece 11 kez kazanabilen Fenerbahçe, bu istatistiklerle ligde 6. sırada yer aldı. Fenerbahçe, son iki sezonda evinde Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Gençlerbirliği ve Sivasspor'a karşı kaybederek birçok serisine son verdi.



TRANSFERDE 2 YILDIZ GELİYOR

Bu sezon ligde istediği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı.

Nokta atışı yapmak isteyen sarı lacivertliler, transfer gündemine iki flaş ismi aldı. İstanbul ekibi, Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir performans ortaya koyan Salih Uçan'ı yeniden gündemine aldı. Salih, Akdeniz ekibinde 40 maça çıktı, 3 gol attı, 7 de asist yaptı. Özellikle orta sahaya takviye yapacak İstanbul ekibi Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz ile de dirsek temasını sürdürüyor. Genç oyuncu, siyah-beyazlı formayla bu sezon 36 maça çıkarken, 3 asist yaptı.