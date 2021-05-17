Başkan Ali Koç sportif başarıyı yakalayamadı

FENERBAHÇE, ligi 82 puanla 3. sırada bitirirken bu sezon da şampiyonluk yolunda önemli kayıplar yaşayarak mutlu sona ulaşamadı.

2018 yılında büyük umutlarla göreve gelen başkan Ali Koç, ekonomik olarak kulübü rahata ulaştırsa da sportif olarak bu başarıyı gösteremedi. Sarı-lacivertli ekipte Koç, göreve geldiği 2018-19 sezonundan bu yana 6 teknik adam görev aldı. Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu teknik direktör olarak görev yaptı ama şampiyonluk hasreti 7. yıla çıktı. Fenerbahçe, Ali Koç yönetimindeki 6 transfer döneminde toplamda 52 oyuncuyu renklerine bağladı.

Son olarak Kanarya, Arsenal'den dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci gibi yıldızları bünyesine katmıştı.