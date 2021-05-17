  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Fenerbahçe Başkan Ali Koç sportif başarıyı yakalayamadı

Başkan sportif başarıyı yakalayamadı

Başkan Ali Koç sportif başarıyı yakalayamadı

17.5.2021

FENERBAHÇE, ligi 82 puanla 3. sırada bitirirken bu sezon da şampiyonluk yolunda önemli kayıplar yaşayarak mutlu sona ulaşamadı.
2018 yılında büyük umutlarla göreve gelen başkan Ali Koç, ekonomik olarak kulübü rahata ulaştırsa da sportif olarak bu başarıyı gösteremedi. Sarı-lacivertli ekipte Koç, göreve geldiği 2018-19 sezonundan bu yana 6 teknik adam görev aldı. Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu teknik direktör olarak görev yaptı ama şampiyonluk hasreti 7. yıla çıktı. Fenerbahçe, Ali Koç yönetimindeki 6 transfer döneminde toplamda 52 oyuncuyu renklerine bağladı.
Son olarak Kanarya, Arsenal'den dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci gibi yıldızları bünyesine katmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Ali Koç sportif başarıyı yakalayamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.