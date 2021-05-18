Fenerbahçe iki yıldızı almak istiyor

Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Kariyerinde Milan, Lazio ve Anderlecht formalarını giyen 35 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de, 35 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı. Tecrübeli yıldız futbolcunun Karagümrük ile sözleşmesi sürüyor.



KAYSERİ İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Kaleci Altay Bayındır'a gelen transfer tekliflerini değerlendiren yönetim, genç file bekçisinin alternatifini Kayserispor'da buldu. İstanbul temsilcisi Kayseri'de performansıyla beğeni toplayan 18 yaşındaki Doğan Alemdar'ı transfer etmek için görüşmeleri başladı. Gelecek vadeden kalecinin Kayserispor ile 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.



TARAFTARLARIN GÖZÜ RALF RANGNİCK'TE

SEZONA büyük umutlarla başlayan ancak umduğunu bulamayan Fenerbahçe'de taraftarlar Alman teknik adam Ralf Rangnick'in gelmesi için sosyal medyada çalışma başlattı. '#rangnickfenere' etiketiyle yapılan paylaşımlar kısa sürede gündeme oturdu. Sarı-lacivertliler, özellikle RB Leipzig projesinin başarılı olmasında kilit isim olan teknik direktör Ralf Ragnick'i takımın başında görmek istiyor. Ragnick, 2006- 2011 yıllarında Hoffenheim'i amatör ligden Bundesliga'ya çıkararak bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Alman teknik adam daha sonra Schalke 04, RB Salzburg ve RB Leipzig'i de çalıştırdı.