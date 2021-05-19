F.Bahçe maziyi arıyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, kupalara hasret kaldı. Sezona 2 kupa parolasıyla başlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'na erkenden veda eden sarılacivertliler, son haftaya kadar taşıdığı lig yarışından da istediği sonucu alamadı. Ligde son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda kazanabilen sarı-lacivertliler, o tarihten sonra taraftarına herhangi bir kupa sevinci yaşatamadı. Son 10 sezonda sadece birer lig ve kupa şampiyonluğu bulunan sarı-lacivertliler, son 3 sezonda ise ligde ilk 2'nin dışında kaldı.



AVRUPA KUPALARI DA UNUTULDU

Tarihinde daha önce ligde en kötü dönemini 1989-1990 ile 1994- 1995 sezonları arasında yaşayan İstanbul ekibi, söz konusu dönemde hiç gülen taraf olamamıştı. Fenerbahçe'nin yaşadığı başarısızlık uluslararası müsabakalarda da hissedildi. 2005-2013 yılları arasında Avrupa kupalarında başarılar yakalayan F.Bahçe, son 7 sezonun 3'ünde Avrupa'da yer almadı.

Kanarya, Avrupa kupalarında boy gösterdiği süreçte en büyük başarısını ise UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak elde edebildi.