  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe maziyi arıyor

F.Bahçe maziyi arıyor

Sezona 2 kupa parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, istediğini elde edemedi. son 7 senede tek bir kupa bile kazanamadı.

F.Bahçe maziyi arıyor

19.5.2021

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, kupalara hasret kaldı. Sezona 2 kupa parolasıyla başlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'na erkenden veda eden sarılacivertliler, son haftaya kadar taşıdığı lig yarışından da istediği sonucu alamadı. Ligde son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda kazanabilen sarı-lacivertliler, o tarihten sonra taraftarına herhangi bir kupa sevinci yaşatamadı. Son 10 sezonda sadece birer lig ve kupa şampiyonluğu bulunan sarı-lacivertliler, son 3 sezonda ise ligde ilk 2'nin dışında kaldı.

AVRUPA KUPALARI DA UNUTULDU
Tarihinde daha önce ligde en kötü dönemini 1989-1990 ile 1994- 1995 sezonları arasında yaşayan İstanbul ekibi, söz konusu dönemde hiç gülen taraf olamamıştı. Fenerbahçe'nin yaşadığı başarısızlık uluslararası müsabakalarda da hissedildi. 2005-2013 yılları arasında Avrupa kupalarında başarılar yakalayan F.Bahçe, son 7 sezonun 3'ünde Avrupa'da yer almadı.
Kanarya, Avrupa kupalarında boy gösterdiği süreçte en büyük başarısını ise UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak elde edebildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

F.Bahçe maziyi arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.