Golcü Samatta’ya Genk talip oldu

Fenerbahçe'de bu sezon beklentileri karşılamayan golcü Samatta'yı Belçika ekibi Genk istedi. Sarı-lacivertlilerin 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiraladığı yıldız golcü ile yola devam etmeme kararı aldı. Samatta bu sezon toplamda 30 maçta forma giyerken



KONGRE 5 HAZİRAN'A ERTELENDİ



Bu arada İstanbul ekibinde 29-30 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurul tarihinin 5-6 Haziran'a ertelendiği açıklandı. Eğer o gün kongrede çoğunluk sağlanamazsa başkanlık seçimi 12-13 Haziran'da yapılacak. Mevcut başkan Ali Koç'un yarın saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyerek adaylığını açıklaması bekleniyor.