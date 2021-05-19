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Haberler Fenerbahçe Golcü Samatta’ya Genk talip oldu

Golcü Samatta’ya Genk talip oldu

Golcü Samatta’ya Genk talip oldu

19.5.2021

Fenerbahçe'de bu sezon beklentileri karşılamayan golcü Samatta'yı Belçika ekibi Genk istedi. Sarı-lacivertlilerin 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiraladığı yıldız golcü ile yola devam etmeme kararı aldı. Samatta bu sezon toplamda 30 maçta forma giyerken

KONGRE 5 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Bu arada İstanbul ekibinde 29-30 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurul tarihinin 5-6 Haziran'a ertelendiği açıklandı. Eğer o gün kongrede çoğunluk sağlanamazsa başkanlık seçimi 12-13 Haziran'da yapılacak. Mevcut başkan Ali Koç'un yarın saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyerek adaylığını açıklaması bekleniyor.

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