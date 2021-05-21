F.Bahçe atakta

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transfer bombasını patlatmak için kolları sıvadı. Geçen sezon kadrosunu baştan aşağı yenileyen ancak şampiyonluk hedefine ulaşamayan sarı-lacivertliler, hasreti sona erdirmek için yine kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

Kanarya'nın listesindeki ilk isim ise Leicester City formasını giyen Cengiz Ünder. İngiliz kulübünde kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder için bonservisini elinde bulunduran Roma ile temasa geçecek olan Sarı Kanarya bu transferi bir an önce bitirip taraftarlarına müjdeli haber vermeyi hedefliyor.



MOURİNHO'YA BAĞLI

Ancak Cengiz ile ilgili yurt dışından flaş iddialar ortaya atılıyor.

AS Roma'nın Jose Mourinho'yu beklediği tecrübeli teknik adamın Cengiz için vereceği karara göre bir yol haritası çizeceği öğrenildi. La Liga ve Fransa kulüplerinin de ilgi gösterdiği futbolcuyla ilgili Marsilya iddiası da gündemde. Marsilya'nın Thauvin'in yerine Cengiz'i düşündüğü ancak henüz bu konuda bir teklifte bulunmadığı kaydedildi.



9 MAÇTA 2 ASİST

Cengiz Ünder, Premier Lig ekibi Leicester City'de 9 karşılaşmada görev aldı ve bu süreçte 2 asist yapabildi.

Yıldız futbolcu geçen sezon Roma formasıyla ile ise 18 maçta 3 gol kaydetmeyi başarmıştı. Cengiz, 2017-2018 sezonunda Başakşehir'den ayrılıp İtalya'nın yolunu tutmuştu.



MİLLİ FORMA İLE 27 MAÇTA 8 GOL

Cengiz Ünder şu ana dek A Milli Takım formasıyla 28 karşılaşmaya çıktı ve 8 gol kaydetti.