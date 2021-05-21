Koç yeniden aday

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı ve 12-13 Haziran'da gerçekleşecek seçimli genel kurulöncesi adaylığını resmen açıkladı.

"Bu camianın büyük başarılarla buluşması adına kendimi de sorumlu hissettiğim için ikinci kez başkan adayı olduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum" diyen Koç, "Sonsuza kadar kalma gayem yok. Aşırı uzun süreler kalındığında neler yaşandığını tecrübe ettik. Ben böyle bir anlayışa sahip değilim. İnşallah süremiz devam ederse seçilirsek başaracağımızı inanıyorum" şeklinde yorumda bulundu.



ŞAMPİYONLUĞU KIL PAYI KAÇIRDIK

Ali Koç, ilerleyen günlerde Fenerbahçe'deki tüm sportif branşları ve yönetimde oldukları 3 yılı değerlendirecekleri bir ortam olacağını belirterek, "Son düdük çalıncaya kadar şampiyonluğu kovalamamıza rağmen çok çok yaklaşmış olmamıza rağmen bize sunulan bu fırsatı değerlendiremedik.

Dolayısıyla bu sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir sezon oldu şöyle baktığımız zaman tutan tutmayan transferleri sezon içerisinde gösterdiğimiz performansa kadro yapılanmasına buna da birkaç dokunuş ile yapacağımız ilavelerle ligin en iddialı takımlarından biri olacağımızı söyleyebilirim.

Sezona çok daha güçlü ve emin bir şekilde başlayacağız" diye konuştu.



İŞTE ALİ KOÇ'TAN SATIR BAŞLARI

✓ "Edinilecek en iyi tecrübe yapılan hatalardır. Pek çok hatamız oldu bunlardan da aldığımız dersler paha biçilemez olduğunu ifade etmek istiyorum" ✓ "Sadece kuralsızlıklara hayır diyen bir Fenerbahçe olmayacak. Bizim öyle diğerleri gibi pek çok yüzümüz yok. Tek bir yüzümüz var." ✓ "Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak.

Her yapılanın karşılığı misliyle verilecek" ✓ "Gelin sandık eli kulağında. Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorsanız, vizyon katmak istiyorsanız gelin anlatın. En güzel yolu aday olup konuşmak"