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Fenerbahçe’ye İspanyol hoca

Sarı-lacivertlilerin Getafe takımını çalıştıran 57 yaşındaki teknik adam 'la ilgilendiği öne sürüldü

Fenerbahçe’ye İspanyol hoca

22.5.2021

F.Bahçe'de başkan Ali Koç'un başkan adaylığını açıklamasının ardından teknik direktör planlaması için de girişimlerin başladığı öne sürüldü.

TAKİBE ALDILAR
Erol Bulut'un ayrılığından sonra takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nu yeni sezonda hoca olarak düşünmeyen sarılacivertlilerde takımın başına yabancı teknik adam getirilmesi planlanıyor. Listesinde birçok isim bulunan Kanarya'nın gündemine yeni bir hoca adayı katıldı. TODOmercadoweb'in haberine göre sarı-lacivertliler Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ı yakın takibe aldı. 57 yaşındaki çalıştırıcı için Yunanistan ekibi AEK ve İspanya La Liga'dan Valencia'nın da devrede olduğu gelen haberler arasında. 1993 yılında Alicante B takımında teknik direktörlüğe başlayan İspanyol teknik adam ertesi sezon Alicante'nin A takımının başına getirildi. Ardından Benidorm, Eldense, Perez Zeledon, Novelda, Hercules, Alcoyano, Elche, Alcorcon ve Alaves takımlarında görev yaptı.

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