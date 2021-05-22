Onyekuru’ya yakın takip

F.BAHÇE ile ilgili dün flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Kanarya'nın ezeli rakibi G.Saray'da forma giyen Henry Onyekuru'nun peşinde olduğu ileri sürüldü. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu için 11 Haziran'a kadar Monaco'ya 4.35 milyon Euro ödeme yapması gerekirken Aslan'da bu paranın yatırılma ihtimali çok zayıf olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin Onyekuru'nun durumunu yakından takip ettiği ve Fransız ekibiyle masaya oturacağı gelen haberler arasında. Galatasaray'a devre arasında kiralık gelen Onyekuru, Sarı- Kırmızılı forma ile lige hızlı bir giriş yapıp, 5 gol 4 asist kaydetmişti. Sonrasında sakatlık ve annesini kaybetmesi sebebiyle form grafiği düşmüştü.

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