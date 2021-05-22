Taraftarlardan Sörloth’a çağrı

Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan “#ComeToFenerSorloth” hastaghi açtı

BEŞİKTAŞ, Galatasaray ve Trabzonspor için ismi geçen Norveçli golcü Alexander Sörloth için Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medya kanalıyla çağrıda bulundu. Twitter'da Trend Topic listesinde #ComeToFenerSorloth başlığı dikkat çekerken yönetimin taraftarın sesini duyup harekete geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Bu sezon Samatta, Cisse, Thiam gibi oyunculardan beklenen verimi alamayan sarı lacivertlilerin hücum hattına takviye yapması bekleniyor. Leipzig ile sözleşmesi devam eden Sörloth ile ilgili Haziran ayı itibariyle yoğun trafik yaşanması bekleniyor. Yıldız futbolcu bu sezon Alman temsilcisinde 28 lig karşılaşmasında görev aldı ve 5 gol atıp, 3 asist yaptı. Norveç Milli Takımı'nda da 30 kez görev alan oyuncu milli forma ile 12 kez rakip fileleri sarstı. Kariyerinde toplam 233 maça çıkan futbolcu toplamda 82 kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da müthiş bir performans sergilemiş ve 24 gol atıp, 8 asist yapmıştı.