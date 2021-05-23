F.Bahçe atakta

SÜPER Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yapılacak kongrede adaylığını açıklayan başkan Ali Koç, yeni sezon öncesi dünyaca ünlü 4 teknik adamı gündemine aldı.

1 Haziran'a kadar yeni teknik direktör konusunu çözmek isteyen Ali Koç'un listesinde Almanya Milli Takımı'nın başında olan Joachim Löw, son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran İsviçreli Lucian Favre, 22 sene Arsenal'de görev yapan ve 2018 yılında görevi bırakan Fransız teknik adam Arsene Wenger ile Hırvatistan Milli Takımı çalıştıran Zlatko Dalic yer alıyor. Başkan Ali Koç'un teknik sorumlu Emre Belözoğlu ile bir araya gelerek yeni teknik direktörünü belirleyeceği ifade edildi. Koç'un ilk tercihinin Alman teknik adam Löw olduğu öğrenildi.

TRANSFER YAPILACAK

BU arada Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması da belli olmaya başladı. İstanbul temsilcisinde ilk etapta stoper, sağ bek, 2 santrfor, sol açık ve sağ açık bölgelerine transfer yapılması hedefleniyor.

GUSTAVO AYRILIYOR

F.BAHÇE'DE yeni sezon öncesi yaprak dökümü başladı. Sözleşmeleri sona eren Cisse ve Harun Tekin ile yola devam etmeyecek olan sarı-lacivertlilerde mukavelesi devam eden isimler arasında ise ilk ayrılan Luiz Gustavo oldu. Emre Belözoğlu'nun oyun sistemine uymayan ve yedek kaldığı için mutsuz olan Brezilyalı oyuncunun yönetimle görüştüğü ve ayrılmak için izin istediği belirtildi.