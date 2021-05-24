F.Bahçe saldırıyor

SÜPER Lig'i üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, sarı-lacivertliler defansa takviye yapmak için gözünü Napoli'ye çevirdi. İstanbul temsilcisi, İtalyan ekibiyle sözleşmesi sona erecek Nikola Maksimovic'i kadroya katmak için harekete geçti. Daha önce Kızılyıldız, Torino ve Spartak Moskova gibi takımlarda forma giyen 29 yaşındaki stoper, 2017'de Torino'dan Napoli'ye 21 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Maksimovic'in de Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ancak düşünmek için süre istediği kaydedildi.



SHAQIRI DE GÜNDEME GİRDİ

BU arada Arabistan basını, Liverpool'dan ayrılması gündemde olan Shaqiri için flaş bir iddia ortaya attı.

Shaqiri'ye Al Hilal'le birlikte Fenerbahçe'nin talip olduğu ileri sürüldü.

Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu için kiralama seçeneğini düşündüğü ifade edildi.