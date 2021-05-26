F.Bahçe’den Galtier atagı

F.Bahçe'nin teknik direktör arayışları ile ilgili dün flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Fransız ekibi Lille'i şampiyon yapan ve sözleşmesi biten 54 yaşındaki teknik adam Christophe Galtier için harekete geçmesi bekleniyor.

Christophe Galtier isminin Ali Koç'un önüne daha 2018 sezonunda geldiği Damien Comolli tarafından gündeme getirildiği iddia edilirken bu doğrultuda yaşanacak gelişmeler merak ediliyor.

REBROV DA LİSTEDE

54 yaşındaki teknik adam daha önce bir başkan Fransız ekibi St.Etienne takımında da görev almıştı. Bu konuyla ilgili bir diğer iddia da Ukrayna basınından geldi. Football24TV'nin verdiği habere göre Ferencvaros teknik direktörü Sergiy Rebrov, Fenerbahçe ile görüşmeler yapıyor. Rebrov'un Ferencvaros yönetiminde yer alan bazı isimlerle yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle ayrılmak istediği ifade edildi. Rebrov, 2002-2004 yılları arasında Fenerbahçe'de 38 maç oynamış ve 4 gol atmıştı.

LABBADİA İSTEMEDİ

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörlük için teklif götürdüğü ilk isimse Bruno Labbadia oldu. Fenerbahçe teknik ekibinde yer alan Erdinç Sözer'in eski hocası Bruno Labbadia ile temas sağladığı öne sürüldü. Ancak Labaddia bu teklife sıcak bakmazken böylelikle bu ihtimalin şimdilik rafa kaldırıldığı gelen haberler arasında. 55 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Hertha Berlin takımında görev yapmıştı.

UMUT SESLERİ

F.BAHÇE, transferde gaza bastı. Yeni sezonda savunmanın solunda sıkıntı yaşamak istemeyen sarı lacivertliler Fransız ekibi Le Havre'de oynayan milli futbolcu Umut Meraş ile temasa geçti. Le Havre ile 1 yıl kontratı kalan 25 yaşındaki milli futbolcu ile önümüzdeki günlerde temasa geçilmesi bekleniyor. Fransa 2. Lig takımı Le Havre formasıyla bu sezon 34 maçta süre alan futbolcu 1 gol, 1 de asist yaptı

YOĞUN TRAFİK

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu belirsizliğini korusa da gelecek sezon takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili yoğun trafik yaşanıyor. Kanarya'da beklentilerin uzağında kalan Samatta için kulüp aranırken Thiam'ın ise büyük ihtimalle eski takımı Kasımpaşa'ya dönmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin Belçika ekibi Beveren'e kiraladığı 31 maçta 17 gol ve 4 gol pası ile başarılı bir sezon geçiren Frey'den de bonservis geliri elde edilmesi hedefleniyor. Takımda hücum hattındaki yabancılardan Enner Valencia'nın ise kalması bekleniyor.