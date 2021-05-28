Kanarya’da hedef Shaqiri

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefine önümüzdeki sezon ulaşmak isteyen Fenerbahçe, transferde yine büyük oynuyor. Başkan Ali Koç önderliğinde transfer harekatına başlayan Kanarya, İngiltere'de Liverpool forması giyen Xherdan Shaqiri'ye kancayı taktı.

Geçen sezon sadece 5 lig maçına 11'de başlayabilen 29 yaşındaki yıldız futbolcu, çok az süre alması dolayısıyla İngiliz ekibinde mutsuz. Menajerine kendisine kulüp bulması talimatını veren İsviçreli sağ kanat, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Liverpool öncelikli olarak oyuncuyu elden çıkarmak istiyor ve 7 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi var. Fenerbahçe, iki yıl daha İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunan Shaqiri için Liverpool'a satın alma şartıyla kiralama teklifinde bulundu.



63 MAÇTA 8 GOL

Bu hamleye İngiliz kulübü halen olumlu ya da olumsuz bir cevap vermiş değil. Son üç sezondur Liverpool forması giyen İsviçreli sağ kanat, 63 karşılaşmaya çıkarken, 8 gol-9 asist katkısı verebildi.



SOL BEKE ÇAĞTAY

Fenerbahçe'nin listesinde Kasımpaşa'da forma giyen Çağtay Kurukalıp da bulunuyor. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan genç oyuncunun bedeli 50 bin Euro. Sarı lacivertlilerin 19 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde resmi görüşmelere başlayacağı belirtiliyor.