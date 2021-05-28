Sakatlık şoku yaşandı

A Milli Futbol Takımımızın yıldız kalecilerinden Altay Bayındır, ile hücum oyuncusu Halil Akbunar ikinci yarıda sakatlık şoku yaşadılar. Topu uzaklaştırmak isterken rakibinin müdahalesine maruz kalan Altay, yerini Gökhan Akkan'a bıraktı. Rakibini darbesini alan Halil ise oyunu sedye ile çıktı ve yerini Ozan'a bıraktı. Başarılı file bekçisi ve Halil Akbunar'ın son durumları bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak.