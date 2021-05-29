F.Bahçe gemileri yaktı

Fenerbahçe transferde yine büyük oynamaya başladı. Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertliler, forvet hattına dünyaca ünlü bir golcü almak için çalışmalara başladı. Gol yollarında Samatta, Cisse ve Thiam gibi isimlerden beklenen verimi alamayan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi Roma'dan ayrılma durumu olan Edin Dzeko ile pazarlıklara başladı. İstanbul temsilcisi 35 yaşındaki futbolcuyla daha önce de temasa geçmiş fakat Boşnak forvetin maaşı fazla gelince transfer gerçekleşmemişti

G.BİRLİĞİ'NDEN ARDA DA GÜNDEMDE

Lazio'a sattığı eski golcüsü Muric ile Beşiktaş ile anlaşması biten Aboubakar ile ilgilenen Fenerbahçe yönetiminin, üç oyuncudan birini kadroya katmak istediği ifade edildi. Defansa da takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, bu sezon Gençlerbirliği ile 32 maça çıkan Arda Kızıldağ'ı da listesine aldı. Genç savunmacı, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı.