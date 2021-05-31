Fenerbahçe’nin gözü Djenepo’da

SÜPER Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan, yeni sezonda hedefini yine şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Sarı-lacivertlilerin, Southampton'da forma giyen Moussa Djenepo'yu almak istediği ve İngiliz ekibiyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Ada basınında yer alan haberlere göre, İstanbul ekibinin 22 yaşındaki kanat oyuncusunu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.



BOATENG DE GÜNDEMDE

Fenerbahçe yönetimi, gündemine dünyaca ünlü bir futbolcuyu daha aldı. Sarı-lacivertliler, Alman devi Bayern Münih'ten ayrılan Jarome Boateng'e de talip oldu. Şu anda bonservisi elinde olan ve kulüp arayışındaki 32 yaşındaki defans oyuncusu için Mesut Özil'in devrede olduğu ifade edildi.

Gana asıllı Alman futbolcu daha önce İstanbul'a gelerek Fenerbahçe tesislerini gezmişti.

Yıldız futbolcuyu İtalya'nın dev kulyübü Roma'nın da istediği öğrenildi.