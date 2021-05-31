Rota Marcelo

Sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Fenerbahçe'nin gelecek sezonun transfer çalışmaları ile ilgili önceliğini sol beke vermesi beklenirken dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçen sezon sol bek rotasyonunda Caner Erkin ve Filip Novak'ı bulunduran sarı-lacivertlilerin Real Madrid'in dünya yıldızı Marcelo'yu gündeminde bulundurduğu konuşuluyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre sarı lacivertli İstanbul ekibi Real'den ayrılması gündemde olan oyuncu için ısrarcı davranıyor.

19 KARŞILAŞMADA 4 ASİST

Haziran 2022'ye kadar Real Madrid'le sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız sol bek, geçen sezon Real Madrid formasıyla toplamda çıktığı 19 karşılaşmada 4 asist yapabildi. Marcelo'nun transferi halinde kadrodaki Novak'ın geleceğinin de masaya yatırılması beklenirken sarı lacivertliler bu transfer ile birlikte savunma bloğunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin sol bek transferi için listesinde birkaç alternatifinin daha olduğu gelen haberler arasında.