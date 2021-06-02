‘Belözoğlu seneye yok’

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Ali Koç, ligin son haftalarında teknik direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda takımın başında olmayacağını söyledi. FB TV'de yayımlanan programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Koç, Açıklamalarda bulundu.

KONGRE İÇİN İZİN ALINACAK

KOÇ, "Ne yazık ki hoca konusunda hedeflediğimiz ve arzuladığımız kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. Biz de aynı hoca ile devam etmeyi isterdik ama olmadı. Emre Belözoğlu, sportif direktör olarak müthiş işler başardı. Sonrasında ise elini taşın altına sokarak teknik direktör oldu ve bence bu görevde de başarılı oldu. Emre, bize göre 5-10 yıl içinde Türkiye'nin açık ara en iyi teknik direktörü olacak. Ancak bugün tecrübe çok önemli" şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan, Kovid- 19 salgını nedeniyle pazar günleri sokağa çıkma yasağının sürdüğünü hatırlatan Ali Koç, 12-13 Haziran için duyurulan seçim tarihinde 13 Haziran'ın pazar gününe denk geldiğini belirtti. Koç, oy kullanacak üyeler için izin almaya çalışacaklarını ancak bunun zor göründüğünü aktardı. Kongre için yeni tarih 25 Haziran Cuma ve 26 Haziran Cumartesi olacak. Koç teknik adam içiun Portekiz, Almanya ekolü üzerinde durduklarını açıkladı.

ALEX DE SOUZA TRANSFERE EL ATTI

F.Bahçe'nin gündeminde yer alan David Luiz için devreye Alex de Souza'nın girdiği iddia edildi

Fenerbahçe kanayan yarası stoper bölgesi için bomba bir isimle görüşme halinde. Sarı-Lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan David Luiz ile ilgileniyor. Sarı- Lacivertliler bu transfer için vatandaşı Alex de Souza'yı görevlendirdi. Efsane Sambacı, Luiz'i Kadıköy'e getirmek için mesai harcayacak. Geçen sezon stoper bölgesinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe sorunu çözmekte kararlı. Tisserand, Lemos ve Serdar Aziz gibi isimlerden beklenen verimi bir türlü alamayan F.Bahçe David Luiz'i kadrosunda istiyor. ÖZİL İLE BİRLİKTE OYNADI

56 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen David Luiz, 2019 yılından beri Arsenal'de forma giyiyor. Benfica, Chelsea ve Paris Saint Germain gibi takımların formasını giyen David Luiz tecrübesiyle F.Bahçe'ye güç katacak. David Luiz, Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'le de Arsenal'de takım arkadaşıydı. 34 yaşındaki tecrübeli stoper 2014 yılında Chelsea'den Paris Saint Germain'e 49.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.