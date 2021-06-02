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Haberler Fenerbahçe Teknik direktör adayları Löw ve Rangnick

Teknik direktör adayları Löw ve Rangnick

Teknik direktör adayları Löw ve Rangnick

2.6.2021

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç'un yaptığı Almanya, Portekiz ekolü açıklamalarının ardından sarı-lacivertlilerin gündeminde iki ismin olduğu ortaya çıktı. F.Bahçe'nin gündeminde Alman Milli Takımın başında olan Joachim Löw ve Alman Teknik adam Ralf Rangnick olduğu iddia edildi.
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