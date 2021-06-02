FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç'un yaptığı Almanya, Portekiz ekolü açıklamalarının ardından sarı-lacivertlilerin gündeminde iki ismin olduğu ortaya çıktı. F.Bahçe'nin gündeminde Alman Milli Takımın başında olan Joachim Löw ve Alman Teknik adam Ralf Rangnick olduğu iddia edildi.
Teknik direktör adayları Löw ve Rangnick haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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