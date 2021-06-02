Teknik direktör adayları Löw ve Rangnick

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç'un yaptığı Almanya, Portekiz ekolü açıklamalarının ardından sarı-lacivertlilerin gündeminde iki ismin olduğu ortaya çıktı. F.Bahçe'nin gündeminde Alman Milli Takımın başında olan Joachim Löw ve Alman Teknik adam Ralf Rangnick olduğu iddia edildi.

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