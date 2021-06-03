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Haberler Fenerbahçe Mesut Özil Nexaca’ya ortak oldu

Nexaca’ya ortak oldu

F.Bahçeli yıldız oyuncu Meksika’dan takım aldı

Mesut Özil Nexaca’ya ortak oldu

3.6.2021

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Meksika 1. Lig ekibi Necaxa'nın yüzde 50 hissesini satın aldı. Amerikalı yatırımcı Al Tylis'in liderliğini yaptığı grupta Mesut Özil'in yanı sıra ünlü oyuncu Eva Longoria, ünlü model Kate Upton, Kate Upton'un beyzbolcu eşi Justin Verlander, Miami Heat'in yıldız basketbolcusu Victor Oladipo, eski ünlü basketbolcular Richard Hamilton ve Shawn Marion ile ABD'li olimpiyat şampiyonu kayakçı Bode Miller yer alıyor. Ülke basınında birçok gazete ve televizyon kanalında yer bulan haberde ünlü futbolcu için "Yıldız" ve "Dünya Şampiyonu" olarak bahsedildi. Şimşekler olarak adlandırılan Club Necaxa, Meksika'nın en üst ligi olan Liga MX'te yer alıyor.

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