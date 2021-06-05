F.Bahçe’den bomba

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de yönetim, dış transferde ses getirecek bir transfere imza atacak. Transferi için nabız yokladığı Christian Benteke'nin kulübü Crystal Palace ile sözleşmesini uzatması sonrası Belçikalı golcünün alternatiflerine yönelen sarılacivertliler, La Liga devi Barcelona'da forma giyen Danimarkalı golcü Martin Braithwaite'i gündemine aldı. İstanbul ekibinin güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro olan Braithwaite'ı kiralık olarak renklerine bağlamak için Katalan ekibiyle temas kurduğu belirtildi.

18 MİLYON EURO'YA GİTTİ

Braithwaite, 2009'da Esbjberg ile profesyonel futbol kariyerine adım attı. 2013 yılında Toulouse'a transfer olan 29 yaşındaki Danimarkalı, 2017 yılında 11.3 milyon Euro karşılığında Middlesbrough'a gitti. 2019 yılında Leganes'in yolunu tutan yıldız futbolcu Braithwaite, 2020'de 18 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Barcelona'ya gönderildi.



PAULO FONSECA İLE GÖRÜŞTÜLER

TEKNİK direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Roma'yı çalıştıran Portekizli Paulo Fonseca ile görüştüğü ortaya çıktı. Fonseca'nın maaş ve sözleşme süresiyle ilgili taleplerinin başkan Ali Koç tarafından olumlu karşılandığı öğrenildi. Bir çok teknik adamı gündemine alan Ali Koç'un bu konuda acele karar vermek istemediği belirtildi. Yönetimin bir-iki hafta içinde yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyor.