G.Saray’da Caner Erkin hamlesi

Galatasaray'da büyük bir transfer bombası patlayacak. Geçen sezon Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye dönen ancak beklentileri karşılayamayan Caner Erkin'in, sarı-kırmızılı ekipte oynamak için haber gönderdiği ortaya çıktı. Kendisine takım arayan tecrübeli futbolcunun Bodrum'da bulunan teknik direktör Fatih Terim'le telefonda görüştüğü ve "Fenerbahçe'den ayrılıyorum. Galatasaray' a gelebilirim" dediği belirtildi. Caner Erkin, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maça çıktı. Yıldız futbolcu 9 asist yaptı. Bu arada Galatasaray'ın daha önce Süper Lig'de kısa süre Çaykur Rizespor forması giyen Santa Clara'nın Brezilyalı oyuncusu Lincoln ile de ilgilendiği belirtildi.

LİNCOLN'U İKİ TAKIM DAHA İSTİYOR

Ancak Lincoln'e Portekiz ekibi Porto ile Yunan temsilcisi AEK'nın da devrede olduğu açıklandı. Brezilya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında forma giyerken dikkatleri çeken Lincoln ilk yurt dışı macerasını yine Türkiye'de yaşamıştı. Yıldız futbolcu, bu sezon Santa Clara'da çıktığı 30 karşılaşmada 1 gol, 5 asistlik katkı sağlayabildi.