Fenerbahçe onu istiyor

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de yönetim, savunmayı güçlendirmek için aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, İnter ile sözleşmesi sona eren Andrea Ranocchia ile görüşmelere başladı. Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, İstanbul ekibinin 33 yaşındaki İtalyan oyuncuyla pazarlık yaptığı belirtildi. Inter'de zaman zaman kadroya girmekte zorlanan ve bir dönem Premier Lig takımlarından Hull City'ye kiralanan Ranocchia, İtalya için de 21 kez sahaya çıktı. Andrea Ranocchia'nın piyasa değerinin 1 milyon Euro olduğu kaydedildi.

ATAKAN ÇANKAYA DA GÜNDEMDE

Fenerbahçe ayrıca, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da devrede olduğu Atakan Çankaya'yı da gündemine aldı. Takıma genç oyuncular da katmanın peşinde olan yönetim, son olarak Ankaragücü forması giyen 22 yaşındaki ön liberoyu da listesine ekledi. Altay altyapısında futbola başlayan ve 9 sezondur altyapı forması giyen Atakan Çankaya, 2015 yılında profesyonel yapıldı. Genç futbolcu, Ankaragücü'nün dışında Osmanlıspor ve Ankaraspor'da da forma giydi. Atakan Çankaya 7 kez U21 Milli Takım'da da mücadele etti.