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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe’ye 21’lik golcü

F.Bahçe’ye 21’lik golcü

Golcü sorununu çözmek isteyen Kanarya, ’nun forveti Venezuelalı ’yu istiyor.

F.Bahçe’ye 21’lik golcü

14.6.2021

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Bir yandan teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-lacivertliler, diğer taraftan da eksik bölgeler için listesini oluşturmaya başladı. Transferde önceliği forvet bölgesine veren yönetim yıldız isimler dışında genç isimleri de radarına aldı. Scout ekibi, sezon boyunca izlediği oyuncuları yönetime sunarken en dikkat çeken ismin Venezuela ekibi Bragantino'da kiralık oynayan genç forvet Jan Hurtado'nun olduğu öğrenildi.

KARARI YENİ HOCA VERECEK
Başkan Ali Koç'un, Hurtado transferi için yeni teknik direktörü bekleyeceği öğrenilirken, yeni hocanın olumlu rapor vermesi durumunda Boca Juniors takımının kapısının çalınacağı belirtildi. Boca Juniors'tan kiralanan 21 yaşındaki Venezuelalı santrfor 3 kez ülkesinin milli formasını giydi.

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