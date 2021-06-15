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Haberler Fenerbahçe Michael Frey Belçika yolcusu

yolcusu

Michael Frey Belçika yolcusu

15.6.2021

FENERBAHÇE'NİN İsviçreli oyuncusu Michael Frey, Standart Liege'ye transfer oluyor. Belçika ekibi Frey'i bonservisiyle birlikte satın alırken, oyuncu için sarı-lacivertlilere 2 milyon Euro'ya yakın bir bedel ödeyeceği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

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