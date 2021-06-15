Michael Frey Belçika yolcusu

FENERBAHÇE'NİN İsviçreli oyuncusu Michael Frey, Standart Liege'ye transfer oluyor. Belçika ekibi Frey'i bonservisiyle birlikte satın alırken, oyuncu için sarı-lacivertlilere 2 milyon Euro'ya yakın bir bedel ödeyeceği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.