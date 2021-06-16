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Haberler Fenerbahçe Serdar Dursun Fenerbahçe’de

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Sarı-lacivertliler, geçen sezon kulübünde gol kralı olan yıldız ismi 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Serdar Dursun Fenerbahçe’de

16.6.2021

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Serdar Dursun transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun'u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerine bağladı. Yıldız oyuncu, Darmstadt formasıyla geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 33 maçta 27 gol attı ve 6 asist yaptı. 29 yaşındaki oyuncu kariyerinde daha önce Türkiye'de Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Fatih Karagümrük formaları da giymişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon 2. Bundesliga'da gol kralı olan Serdar Dursun'a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz" açıklamasında bulundu. Bu arada sarı-lacivertlilerin Independiente takımında forma giyen 2001 doğumlu stoper William Pacho'yu gündemine aldığı ileri sürüldü. 1.88'lik genç stoper izleme listesine dahil edildi.

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