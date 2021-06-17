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’ye Berke piyangosu

La Liga’yı şampiyon bitiren Atletico Madrid, genç kaleci için İstanbul temsilcisinin kapısını çaldı

Fenerbahçe’ye Berke piyangosu

17.6.2021

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer'e Avrupa devi Atletico Madrid talip oldu. İspanyol ekibinin 21 yaşındaki kaleci için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, sarı-lacivertli yönetimin bu teklifi düşük bulduğu belirtildi. İstanbul temsilcisi Berke Özer için Atletico Madrid'den 8.5 milyon Euro isterken, La Liga'nın son şampiyonunun yedek kalecisi Gbric'in takımdan ayrılması halinde F.Bahçe'nin bu talebini karşılayabileceği öne sürüldü. Genç kaleci Berke Özer, geçtiğimiz sezonu Belçika takımı Westerlo'da geçirmişti.
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