F.Bahçe’de Ramos sesleri

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe'de yönetim, transferde gözünü dünyaca ünlü yıldız futbolcu Sergio Ramos'a dikti. 16 yıl boyunca formasını terlettiği ve bu süreçte 671 resmi çıktığı Real Madrid ile yollarını ayıran 35 yaşındaki yıldız oyuncu için nabız yoklayan sarı-lacivertli yöneticiler, bu sansasyonel transferi gerçekleştirmek için kesenin ağzını açtı. İstanbul ekibinin Ramos için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. F.Bahçe'ye devre arasında gelen yıldız isim Mesut Özil'in Madrid'de oynadığı yıllarda takım arkadaşı olan Ramos için devreye girdiği ve tecrübeli savunmacıyı ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Mesut Özil'in bir dönem birlikte forma giydiği Ramos'la ilgili fotoğrafı paylaşması sarı-lacivertli taraftarları da ayağa kaldırdı.

TARAFTARDAN MESAJ YAĞMURU

Fenerbahçe camiasında Ramos ismi büyük bir coşku yaratırken, taraftarlar da yıldız futbolcunun sosyal medya hesaplarına 'come to Fenerbahçe' mesajı yazmaya başladı.