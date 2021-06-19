Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar’ı transfer etti

FENERBAHÇE Beko, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Kariyerinde 57 ULEB Avrupa Kupası maçına çıkan 1995 doğumlu İsmet, bu karşılaşmalarda 6 sayı ve 1.5 asist ortalamaları tutturdu.