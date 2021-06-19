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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Dalic’e emanet

Fenerbahçe Dalic’e emanet

Sarı-lacivertli yönetim Hırvatistan teknik direktörü ile anlaştı

Fenerbahçe Dalic’e emanet

19.6.2021

FENERBAHÇE, teknik direktör arayışlarında sona geldi. Daha önce birçok teknik direktör ile görüşen başkan Ali Koç, Zlatko Dalic'te karar kıldı. Sarı-lacivertliler, Hırvatistan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 54 yaşındaki Zlatko Dalic ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Tüm şartları kabul eden Hırvat teknik adam, son anda bir değişiklik olmazsa gelecek yıl Fenerbahçe'nin teknik patronu olacak.

GERMAN VALERA ATAĞI
Bu arada sarı-lacivertli İstanbul ekibi, Villarreal altyapısından yetişip Atletico Madrid'in alt takımına transfer olan 19 yaşındaki sağ kanat futbolcusu German Valera'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

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