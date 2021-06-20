Aranan kan bulundu

Yeni sezon için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, aradığı sol beki Brezilya'da buldu. Sarılacivertliler, bonservisi La Liga temsilcisi Sevilla'da olan ve son bir buçuk sezonu Brezilya Ligi takımlarından Atletico Mineiro'da geçiren 24 yaşındaki yıldız oyuncuyu yakın markaja aldı.

BENFİCA DA İSTİYOR

Mineiro'da gösterdiği başarılı performansla Tokyo Olimpiyat Oyunlar için Brezilya milli takımının kadrosuna çağrılan sol bek, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Fenerbahçe'nin yanı sıra Portekiz ekibi Benfica'nın da ilgilendiği oyuncu için kulüplerin 6,5 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği bildirildi. Atletico Minerio, Ocak 2020'den beri kulüp formasını giyen oyuncu için Sevilla'ya 3 milyon Euro kiralama bedeli ödemişti. Brezilya ekibinin, 30 Haziran'a kadar 2,5 milyon Euro daha ödemesi halinde oyuncunun bonservisini alma hakkı bulunuyor.