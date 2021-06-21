  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’den Marcelo bombası

Fenerbahçe’den Marcelo bombası

Kanarya, ’de oynayan yıldıza kanca attı. Yönetim, 4.5 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

Fenerbahçe’den Marcelo bombası

21.6.2021

Fenerbahçe, transferde rotasını İspanya'ya çevirdi. Kanarya, Real Madrid'in dünyaca ünlü ismi Marcelo'ya kanca attı. İspanya ekibinde son yıllarda kadrodaki yerini kaybetmeye başlayan Brezilyalı sol bek oyuncusuna yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme öneren sarı lacivertliler, oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TARAFTAR DEVREDE
Aynı mevkide oynayan David Alaba'nın 5 yıllığına İspanyol temsilcisi Real Madrid'e transfer olmasıyla birlikte Marcelo'nun geleceğinin de Madrid'de tehlikeye girdiği ve yeni bir macera arayışı içerisinde olan yıldız oyuncunun da Türkiye'yi tercih edebileceği belirtildi. Brezilyalı yıldız, bireysel antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor. Sarı lacivertli taraftarlar ise yıldız isim Marcelo'nun fotoğraflarını ve videolarına "Come to Fenerbahçe" notunu düşerek yıldız futbolcuyu takımda görmek istediklerini belirtti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe’den Marcelo bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.