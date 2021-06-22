FENERBAHÇE Beko, 25 yaşındaki Kanadalı guard-forvet Marial Shayok ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, geçen sezonu Frutti Extra Bursaspor'da geçiren Marial Shayok'u renklerine bağladı. 1.96'lık oyuncu, 12 maçta, 18.9 sayı, 6.9 ribaunt, 4.2 asistlik ortalama yakaladı.
F.Bahçe Beko, Marial Shayok’u transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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