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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe Beko, Marial Shayok’u transfer etti

F.Bahçe Beko, ’u transfer etti

F.Bahçe Beko, Marial Shayok’u transfer etti

22.6.2021

FENERBAHÇE Beko, 25 yaşındaki Kanadalı guard-forvet Marial Shayok ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, geçen sezonu Frutti Extra Bursaspor'da geçiren Marial Shayok'u renklerine bağladı. 1.96'lık oyuncu, 12 maçta, 18.9 sayı, 6.9 ribaunt, 4.2 asistlik ortalama yakaladı.
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