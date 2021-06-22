F.Bahçe’de Szalai fırtınası

Fenerbahçe'de Attila Szalai değerine değer kattı. EURO 2020'de Macaristan Milli Takımı ile Portekiz ve Fransa karşısında sergilediği performansla göz dolduran genç oyuncu piyasasını arttırdı. Bunun üzerine F.Bahçe yönetimi, 1-1 biten Fransa maçında Mbappe ve Griezmann gibi yıldızlara karşı çok etkili oynayan 23 yaşındaki stoperin bonservisi bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi. Sarılacivertlilere 2 milyon Euro'ya Rum temsilcisi Limassol'dan gelen ve yıllık 800 bin Euro'ya oynayan Szalai'yi Premier Lig takımlarından West Ham United ve Leicester City'nin yanı sıra La Liga temsilcisi Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin de istediği öğrenildi. Genç oyuncunun Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.