F.Bahçe’den Boateng bombası

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Savunmayı yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen İstanbul ekibi, daha önce gündemine aldığı Alman devi Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Jerome Boateng'e teklif götürdü. Sarı-lacivertli yönetim, Alman stopere yıllık 2 milyon Euro önerirken, Boateng kapıyı 3.5 milyon Euro'dan açtı.

TALİPLERİ ÇOK FAZLA

Bonservis sorunu olmadığı için imza parası da isteyen 32 yaşındaki oyuncuyla pazarlıklar devam ediyor. Yıldız futbolcu için İtalya'dan Roma ile Lazio ve Fransa'dan Monaco'nun da devrede olduğu belirtilirken, özellikle Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Alman stoperin transfer edilmesinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

HOCA AÇIKLAMASI

Bu arada Başkan Ali Koç katıldığı bir televizyon programında teknik direktör konusuna açıklık getirdi. Koç, "1959 sonrası şampiyonlukların ağırlığında yabancı hocalar ile yakaladığımız başarılarımız var. Adaylarda 3'e indik. Seçildiğimiz takdirde Pazartesi günü yeni hocayı açıklayacağız dedi.