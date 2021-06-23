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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe’den Boateng bombası

F.Bahçe’den Boateng bombası

Sarı-lacivertli kulüp, ekibi ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki tecrübeli stopere teklif yaptı. Yıldız futbolcu, kapıyı yıllık 3.5 milyon Euro’dan açtı

F.Bahçe’den Boateng bombası

23.6.2021

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Savunmayı yıldız bir isimle güçlendirmek isteyen İstanbul ekibi, daha önce gündemine aldığı Alman devi Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Jerome Boateng'e teklif götürdü. Sarı-lacivertli yönetim, Alman stopere yıllık 2 milyon Euro önerirken, Boateng kapıyı 3.5 milyon Euro'dan açtı.

TALİPLERİ ÇOK FAZLA
Bonservis sorunu olmadığı için imza parası da isteyen 32 yaşındaki oyuncuyla pazarlıklar devam ediyor. Yıldız futbolcu için İtalya'dan Roma ile Lazio ve Fransa'dan Monaco'nun da devrede olduğu belirtilirken, özellikle Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Alman stoperin transfer edilmesinde ısrarcı olduğu öğrenildi.

HOCA AÇIKLAMASI
Bu arada Başkan Ali Koç katıldığı bir televizyon programında teknik direktör konusuna açıklık getirdi. Koç, "1959 sonrası şampiyonlukların ağırlığında yabancı hocalar ile yakaladığımız başarılarımız var. Adaylarda 3'e indik. Seçildiğimiz takdirde Pazartesi günü yeni hocayı açıklayacağız dedi.

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