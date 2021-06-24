Fenerbahçe’den Sporar hamlesi

Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor. Forvet bölgesinde alternatifli bir oyuncu havuzu oluşturmak isteyen Kanarya, Serdar Dursun'un ardından bir santrfor transferini daha bitiriyor. Sarı-lacivertliler, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon forması giyen Sloven yıldız Andraz Sporar'ın peşine düştü. Yönetimin gelecek hafta Sporar transferi için Sporting Lizbon ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. İstanbul ekibinin Sporting Lizbon ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sporar için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

21 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezonu yine Portekiz Lig'i ekiplerinden biri olan Braga'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki golcünün bu yaz Sporting Lizbon'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Slovan Bratislava'da yıldızını parlatan Sporar, 2019-2020 sezonunun devre arasında 6 milyon Euro bedelle Lizbon'un yolunu tutmuştu. Sloven golcü geçtiğimiz sezon Braga'ya kiralanmış ve çıktığı 21 karşılaşmada 3 gol kaydetmişti.



RANİERİ ZİRVESİ

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un 'yeni hocamız Alman-Portekiz ekolünden olmayabilir' açıklamasının ardından yeni bir iddia ortaya atıldı. İş adamı ve menajer Yorgo Kazianis'in İstanbul'a geldiği ve temsilcisi olduğu ünlü İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri için Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Son olarak Sampdoria'yı çalıştıran 69 yaşındaki teknik adamın Fener'e bir talep listesi de sunduğu öğrenildi.