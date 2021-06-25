Seçim maratonu bugün başlıyor

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Ülker Sta-dı'nda gerçekleştirilecek kongrede mevcut başkan Ali Koç'un tek aday olarak seçime girmesi bekleniyor. Daha önce adaylığını açıklayan Eyüp Yeşilyurt'un yeterli imza sayısına ulaşamadığı, Engin Verel'in de adaylıktan çekil-diği öğrenildi. Kulüp tari-hinde ikinci kez stat-ta düzenlenecek ve saat 10.30'da başla-yacak genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabile-cek. Fenerbahçe Kulü-bü'nde iki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işle-mi yarın yapılacak.



KOÇ CEVAP VERECEK



Kongrenin ilk gününde bugün yönetim ve denetleme kurulunun ibra edilmesi ile 2021 yılı bütçesi üyelerin oylarına sunu-lacak. Başkan Ali Koç'un özellik-le dün açıklamalarda bulunan eski başkan Aziz Yıldırım'a cevap vermesi bekleniyor. Yarın da oy verme işlemi bittik-ten sonra sandıklar toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, başkanı açıklayacak.