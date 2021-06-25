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Haberler Fenerbahçe Seçim maratonu bugün başlıyor

Seçim maratonu bugün başlıyor

’nde Olağan Seçimli Genel Kurul bugün ve yarınki toplantılar ile gerçekleşecek.

Seçim maratonu bugün başlıyor

25.6.2021

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Ülker Sta-dı'nda gerçekleştirilecek kongrede mevcut başkan Ali Koç'un tek aday olarak seçime girmesi bekleniyor. Daha önce adaylığını açıklayan Eyüp Yeşilyurt'un yeterli imza sayısına ulaşamadığı, Engin Verel'in de adaylıktan çekil-diği öğrenildi. Kulüp tari-hinde ikinci kez stat-ta düzenlenecek ve saat 10.30'da başla-yacak genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabile-cek. Fenerbahçe Kulü-bü'nde iki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işle-mi yarın yapılacak.

KOÇ CEVAP VERECEK

Kongrenin ilk gününde bugün yönetim ve denetleme kurulunun ibra edilmesi ile 2021 yılı bütçesi üyelerin oylarına sunu-lacak. Başkan Ali Koç'un özellik-le dün açıklamalarda bulunan eski başkan Aziz Yıldırım'a cevap vermesi bekleniyor. Yarın da oy verme işlemi bittik-ten sonra sandıklar toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, başkanı açıklayacak.

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