Fenerbahçe’de 2. Koç dönemi

Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurulu Ülker Stadı'nda gerçekleşti. Kovid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen genel kurulda oy verme işlemi 38 sandıkta saat 17'ye kadar devam etti. 29 bin 9 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde 6682 kişi oy kullandı. Seçimi tek aday olarak giren mevcut başkan Ali Koç, bu oyların 6459'nu aldı ve sarı-lacivertlilerde ikinci Koç dönemi başlamış oldu. Koç, 3 yıl daha Fenerbahçe Başkanı olarak görevini sürdürecek. Koç'un oy kullanmaya Fenerbahçe Başkan adaylığından yeterli imzayı bulamadığı için çekilmek zorunda kalan iş insanı Eyüp Yeşilyurt ile birlikte gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

F.BAHÇE'NİN YENİ YÖNETİMİ

Fenerbahçe'de gerçekleşen seçimle birlikte yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş.

SEÇİMDEN NOTLAR...

■ Ali Koç oyunu 21. sandıkta eşi Nevbahar Koç ile birlikte kullandı. Koç, yaptığı açıklamada, "Tüm Fenerbahçe camiası için hayırlı olsun. İnşallah güzel bir dönem olur." diye konuştu.

■ Başkan Ali Koç, tek tek ilgilendiği genel kurul üyeleriyle uzun süre sohbet etti.

Ali Koç, kongre üyeleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

■ Fenerbahçe'nin futbolcusu Caner Erkin, Seçimli Olağan Genel Kurul'da oy kullandı. Caner, "Ben Galatasaray'da oynarken bile F.Bahçeli olduğumu söyledim Ölene kadar Fenerbahçeli kalacağım" dedi.

■ Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullandı.

BOMBALAR PATLIYOR

F.Bahçe'de Koç'un yeniden seçilmesinin ardından gözler yeni teknik direktöre ve transfer edilecek yıldız oyunculara çevrildi

FENERBAHÇE'DE 2. Ali Koç döneminin başlamasıyla birlikte bu hafta takımla ilgili birçok soru işareti de ortadan kalkacak. Seçimin hemen ardından yeni teknik direktörü açıklayacağını söyleyen Koç, ardından takıma katılacak yeni isimleri İstanbul'a getirecek. Kanarya'nın teknik direktör adayları arasında ilk sıralarda Fonseca, Andre Silva ve Dalic yer alıyor. Hoca bilmecesinin çözülmesinin ardından rota transfere çevrilecek.

TRAFİK BAŞLIYOR

KANARYA birçok isimle görüşmelerini sürdürürken öncelik forvet olacak. Bu bölge için Jovetic, Sporar, Borre ve Hurtado ile temas halinde olan yönetim, kanat bölgesi için de milli yıldız Cengiz Ünder'i istiyor. Roma'nın kadroda düşünmediği Cengiz konusunda kiralık formülü masada.