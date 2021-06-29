De Jong bombası

FENERBAHÇE, La Liga ekibi Sevilla'nın kadrosunda düşünmediği Hollandalı golcü Luuk de Jong için harekete geçti. Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda Hollanda'nın Çekya'ya elendiği maçta diz bağı sakatlığı yaşayan Luuk de Jong'un önümüzdeki ay ortasına kadar antrenmanlara çıkamayacak olması bir dezavantaj teşkil ederken, Fenerbahçe ve PSV'nin bu transferde çok istekli olduğu belirtildi. Eski oyuncusunu yeniden kadrosunda görmek isteyen PSV'nin De Jong'a 10 milyon Euro civarı bir teklif sunacağı iddia edilirken, sarılacivertlilerin de yıldız golcüyü transfer edebilmek için şartları zorlayacağı öğrenildi.