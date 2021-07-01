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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beko Metecan’ı açıkladı

Beko Metecan’ı açıkladı

Fenerbahçe Beko Metecan’ı açıkladı

1.7.2021

FENERBAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, altyapısından yetişen ve son iki sezonunu Pınar Karşıyaka'da geçiren başarılı forvet Metecan Birsen ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 1995 Kadıköy doğumlu basketbolcu, 2011-2012 sezonunda F.Bahçe A Takımı'nda forma giymeye başladı, 2013-2014 sezonunun sonuna dek çubuklu formayı terletti, BSL'de şampiyonluk yaşadı. 2014-2015'te Eskişehir Basket, 2015-2016 ve 2016-2017'de İstanbul BŞB, 2017- 2018'de Sakarya BŞB, 2018-2019'da Anadolu Efes, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Pınar Karşıyaka forması giyen Metecan, geçen sezon 32 maçta oynadı 8.9 sayı, 5.4 ribaunt, 1.3 asist ortalamaları tutturdu.
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