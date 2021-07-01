Fenerbahçe Beko Metecan’ı açıkladı

FENERBAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, altyapısından yetişen ve son iki sezonunu Pınar Karşıyaka'da geçiren başarılı forvet Metecan Birsen ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 1995 Kadıköy doğumlu basketbolcu, 2011-2012 sezonunda F.Bahçe A Takımı'nda forma giymeye başladı, 2013-2014 sezonunun sonuna dek çubuklu formayı terletti, BSL'de şampiyonluk yaşadı. 2014-2015'te Eskişehir Basket, 2015-2016 ve 2016-2017'de İstanbul BŞB, 2017- 2018'de Sakarya BŞB, 2018-2019'da Anadolu Efes, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Pınar Karşıyaka forması giyen Metecan, geçen sezon 32 maçta oynadı 8.9 sayı, 5.4 ribaunt, 1.3 asist ortalamaları tutturdu.

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