Fonseca bilmecesi

Fenerbahçe'de uzun bir süredir yaşanan teknik direktör bilmecesi dün de devam etti. Öğlen saatlerinde sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile her konuda anlaştığı ve resmi sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. Ancak kısa süre sonra Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi Empower Sports, yaptığı açıklamada, "Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğuna ilişkin haberler doğru değildir. Portekizli teknik adam ile Türk kulübü arasında şimdiye kadar herhangi bir görüşme olmamıştır" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaya karşın Fonseca ile ilgili temasların sürdüğü öne sürülürken son olarak ortaya atılan isim İsviçre ile tarih yazan Vlademir Petkovic oldu.

PETKOVİC İDDİASI

Sarı-lacevirtlilerin ünlü teknik adam ile her konuda anlaştığğı ancak İsviçre'nin Avrupa Şampiyonası'ndan elenmesini beklediği iddia edildi.



GÖKHAN HABER BEKLİYOR

FENERBAHÇE'DE Gökhan Gönül'ün durumu belirsizliğini koruyor. Kanarya ile sözleşmesi sonra eren ve opsiyonunun kullanıp kullanılmayacağı belli olmayan 36 yaşındaki sağ bek, yönetimden haber bekliyor. Öte yandan sarı-laciverntliler yeni transferi Caulker ile 2-1 yıllık imza attı.

2016 yılında Braga'yı Portekiz şampiyonu yapan buradaki çıkışının ardından Ukrayna devi Shakhtar Donetsk ile üst üste 3 sezon Devler Ligi'nde mücadele eden Fonseca, bu başarısıyla Roma'nın başına geçmişti.



YABANCI SIKINTISI

Fenerbahçe, yabancı oyuncu sayısını azaltıp yerli oyunculara yönelme kararı aldı. Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabileceğini açıklamıştı. Yeni sezonun ilk transferi olarak kadrosuna kattığı Serdar Dursun ile birlikte yerli oyuncu sayısı 14'e çıkan sarı-lacivertlilerin kontratlı 17 yabancı oyuncu ise Caulker transferiyle 18'e çıktı. Yönetim, Tisserand, Perotti, Novak, Lemos, Szalai, Gustavo, Pelkas, Sosa, Osayi, Valencia, Thiam, Kemal Ademi, Samatta, Allahyar, Dirar, Zajc ve Zanka gibi isimlerden bazılarını elemeyi düşünüyor. Diğer taraftan, Fenerbahçe'de Cisse'nin sözleşmesi sona erdi. Senegalli golcü ile devam edilmeyeceği belirtildi.