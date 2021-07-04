Cengiz elden kaçtı

FENERBAHÇE'NİN peşinde koştuğu ve transfer etmek istediği Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaşma sağladı. Son olarak Roma'da forma giyen milli yıldız ve kulübü Roma, Marsilya ile her konuda el sıkıştı. Fransız ekibi, Cengiz Ünder'i 500 bin Euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna dahil edecek. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu ise 10 milyon Euro olacak.

İLK TERCİHİ ANDERSON

Pereira'nın, West Ham'da forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson'un alınmasını istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen teknik direktör sorunun çözüme kavuşmasının ardından rota transferlere çevrildi. Girişimlerini yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın direktiflerine göre gerçekleştirecek olan sarı lacivertli yönetime Portekizli teknik adamdan ilk istek geldi. 52 yaşındaki çalıştırıcı İngiltere Premier lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen sol kanat oyuncusu Felipe Anderson'un transfer edilmesini talep etti. İstanbul ekibi, İngiliz kulübüyle görüşmelere başladı. West Ham ile 1 yıl sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncu için cebinden fazla bonservis ücreti çıkarmak istemeyen Kanarya pazarlıklarda da ciddiyeti elden bırakmıyor.