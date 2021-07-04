Pereıra isyanı

FENERBAHÇE'DE Sarri, Benitez, Fonseca, Wenger gibi dünyaca ünlü isimlerde dahil yaklaşık 30 teknik adamın adının geçmesinin ardından eski teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve getirilmesi taraftarları tatmin etmedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Sen benim hayal ettiğim Fenerbahçe'yi hala anlayamamışsın" sözü üzerinden tepkilerini dile getiren sarı lacivertli taraftar Pereira tercihinin yanlış olduğunu vurguladı.

CANER ERKİN MERAK KONUSU OLDU

VİTOR Pereira'nın Fenerbahçe'yi ilk çalıştırdığı dönemde bazı futbolcularla yaşadığı krizler de gündeme gelmişti. O dönemde Galatasaray derbisinde Caner Erkin ilk 11'de olmadığını görünce büyük tepki göstermişti. Pereira'ya sert çıkan Caner kadro dışı kalmıştı. Pereira'nın Caner kararı merak edilirken en önemli sıkıntılarından biri de Hollandalı yıldız Van Persie olmuştu. Israrla ileri uçta Fernandao'yu oynatan Portekizli teknik adam Hollandalı yıldız ile ters düşmüştü.

İŞTE TARAFTAR TEPKİLERİ

MADEM Vitor Pereira'yı getirecektin, niye Emre Belözoğlu ile devam etmedin? En azından tecrübe kazanırdı, ve de geleceğe yatırım yapılırdı.

BU kadar beklemenin ve oluşturulan yüksek beklentinin sonucu Pereira olmamalıydı. Ali Koç bir hayal kırıklığıdır.

ALİ Koç seni çok seviyorum abi. Neden bunu bize yapıyorsun ya. Hiç kimsede yaşamadığım hayal kırıklığını sende yaşadım.

31 Aralık 2020'den bu yana boşta olan adamı bu zamana dek bekletip Bielsa ile aynı seviyede gören Ali Koç'a teşekkür ederiz.

ÜMİT ÖZAT PEREİRA'YA İNANAMADI

FENERBAHÇE'NİN eski kaptanlarından Ümit Özat, sarı lacivertli takımın başına Vitor Pereira'nın getirilmesine ilginç bir tepki

verdi. Kendi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Özat, "Haber doğru mu? yoksa Fenerbahçe'nin resmi sitesi mi hacklenmiş?!" yazarak sarı lacivertli kulübün hoca tercihini eleştirdi

ERDOĞAN'DAN 3 TEMMUZ MESAJI

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 3 Temmuz Şike Davası'nın 10. yıl dönümü nedeniyle mektup yazdı. Ali Koç mektubunda FETÖ'ye karşı Fenerbahçe'nin verdiği mücadelenin önemini belirtirken, Cumhurbaşkanı önderliğinde milletimizin de FETÖ'ye karşı tavizsiz bir duruş gösterdiğini vurguladı. Erdoğan da 'F.Bahçe Adalet Mücadelesi 10. Yıl Dönümü Mesajı' başlıklı mektupta "FETÖ'nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, F.Bahçe'nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır" dedi.