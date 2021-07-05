Ricardo Lopes’i getiriyor

FENERBAHÇE'DE teknik direktör bilmecesinin çözülmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Sarı-lacivertlilerinin yeni teknik patronu Vitor Pereira transfer için liste hazırlığına başladı. Portekizli teknik adam eski takımı Shangai'da forma giyen öğrencilerini yönetime sunmaya hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcı ilk olarak forvet transferi istedi ve 31 yaşındaki santrfor Ricardo Lopes'in ismini önerdi. Brezilyalı golcü için harekete geçen yönetim, Çin ekibi ve oyuncusuyla temas kurdu. Kariyerinde yeni bir sayfa açarak Avrupa'da oynamak istediği öğrenilen başarılı oyuncunun da Pereira çalışmak istediği gelen haberler arasında.

PEREIRA İSTANBUL'A GELDİ

ÖTE yandan F.Bahçe'nin yeni hocası Pereira dün İstanbul'a geldi. Portekizli çalıştırıcının bugünkü idmanda takımın başında olması bekleniyor.