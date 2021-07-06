Fener gaza bastı

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın göreve başlamasının ardından transferde atağa kalktı. Sarı-lacivertliler, Portekiz'de Braga forması giyen Fabio Martins, İngiltere'de Southampton'da oynayan Moussa Djenepo, ve yine İngiltere'de Bournemouth'ta top koşturan Arnaut Danjuma'yı listesine aldı. Önceliği sezonu Al-Shabab Riyad takımında geçiren ve bonservisi Braga takımında olan Fabio Martins'e veren sarı-lacivertli kurmaylar, 27 yaşındaki oyuncuyu oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istiyor. Fenerbahçe, Southampton forması giyen Djenepo ile de yakından ilgileniyor.

ŞARTLAR SORULDU

Kanarya'nın Malili futbolcunun transfer şartlarını sorduğu kaydedildi. Fenerbahçe, Bournemouth'un kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'nın transferi için de girişimlerini sürdürüyor. Hollandalı yıldızın, takımının Premier Lig'e yükselememesi sonrası ayrılık kararı aldığı ve Fenerbahçe yönetiminin de transfer için atağa kalktığı öğrenildi.



BRUMA İDDİASI

FENERBAHÇE ile ilgili dün flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin bir dönem G.Saray formasını giyen Bruma ile ilgilendiği öne sürüldü. İtalyan medyası yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın nabız yokladığını ileri sürüldü. Bruma bir süre önce Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor ile de anılmıştı. Ancak Adana Demirspor kanadı dün bu iddiaları yalanladı.