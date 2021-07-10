Onuachu bombası

Geçen sezon forvet bölgesinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe temaslarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Belçika ligi ekibi Genk formasıyla geçen sezon 41 maçta 35 gol atan Paul Onuachu'nun peşine düştü. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı yıldız için harekete geçen İstanbul temsilcisi, 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Fenerbahçe iki sezon önce Midtjylland forması giyerken de Onuachu ile ilgilenmiş fakat Genk 6 milyon Euro karşılığında transferi bitirmişti.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Belçika'da gösterdiği performansla değerini artıran oyuncuyu Avrupa'dan da birçok kulüp takip ediyor. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Nijeryalı yıldız golcü için Premier Lig ekibi Arsenal ve La Liga temsilcisi Sevilla'nın da devrede olduğu öğrenildi. 2.01'lik kulenin Genk'ten ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Fransa basını da Fenerbahçe'nin Onuachu ilgisini doğruladı.



YENİ FORMA YILDIZSIZ

FENERBAHÇE gelecek sezon giyeceği yeni formaları tanıttı. Formalarda yıldızların olmaması dikkat çekti. Başkan Ali Koç, "Formamızda bu sene yıldız yok. Bizim derdimiz yıldız ya da para değil. 28 şampiyonluğumuzun resmiyet kazanmasını istiyor, olumlu haberleri bekliyoruz. Yönetim kurulu olarak karar verdik, yıldızlı formalar kullanmayacağız" dedi.