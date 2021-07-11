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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’nin Yarmolenko ısrarı

’nin Yarmolenko ısrarı

Fenerbahçe’nin Yarmolenko ısrarı

11.7.2021

FENERBAHÇE, Ukrayna Milli Takımı'nın 31 yaşındaki sağ kanadı Andriy Yarmolenko için temaslarını sürdürüyor. Yönetim, teknik direktör Vitor Perreira'nın ısrarla alınmasını istediği yıldız futbolcuyla ilgili son hamleyi yaptı. Ukrayna basını İngiltere Premier Lig'de West Ham forması giyen futbolcuyla, Fenerbahçe temasının devam ettiğini yazdı. EURO 2020'de 5 maçta 2 gol, 2 asist yaparak başarılı bir performans sergileyen Andriy Yarmolenko'nun kulübünde kalma ihtimalinin zayıf olarak gösterildiği haberde, Fenerbahçe'nin güçlü bir aday olduğu yorumu yapıldı.
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