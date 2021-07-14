F.Bahçe’ye Sambacı

Vitor Pereira yönetiminde gelecek sezon yedi yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Daha önce ezeli rakibi Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun mesai harcadığı Paulinho'ya kanca atan sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı oyuncu ile anlaştığı iddia edildi.

BENFİCA VE AL NASSR DA İSTEMİŞTİ

Brezilya basınındaki habere göre, Fenerbahçe'nin, yıldız isim ile görüşmelerini ilerlettiği ve bir anlaşmaya vardığı belirtildi. Haberde Guangzhou'dan ayrıldığı günden bu yana boşta olan merkez orta sahanın yeni durağının Türkiye olacağı kaydedidi. Bonservisi elinde olan sambacı, kariyerinde daha önce Barcelona ve Tottenham Hotspur gibi takımlarda da forma giymişti. Brezilya'da Bragantino'da antrenmanlarına devam Paulinho, geçtiğimiz günlerde geleceği hakkında açıklamalarda bulunmuş ve "Brezilya'dan iki resmi teklif aldım. Avrupa'dan da teklifler alıyorum" demişti. 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı geçtiğimiz günlerde Benfica ve Al Nassr ile de anılmıştı.